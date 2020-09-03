В годовщину трагедии в Туношне в Ярославле ограничат движение машин

С 7 до 13 часов проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора Фото: Мэрия Ярославля

7 сентября на нескольких улицах Ярославля временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения связаны с тем, что в этот день будут проводиться мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Туношне. 7 сентября 2011 года авиакатастрофа унесла жизни игроков, тренеров и персонала команды «Локомотив».

С 7 до 13 часов проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора и на участке улицы Чехова. Кроме того, на указанных объектах временно ограничат остановку и стоянку машин.

Водителей просят быть внимательными и при планировании поездок учитывать данные изменения.