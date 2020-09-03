Школу в микрорайоне Сокол в Ярославле откроют к следующему учебному году

Там будут учиться 750 школьников Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле продолжается строительство школы в микрорайоне Сокол, объект готов уже на 30%: идет кирпичная кладка с первого по третий этаж, устанавливаются окна. Параллельно делают футбольное поле.

Школа рассчитана на 750 ребят, открыть ее обещают уже к началу следующего учебного года. Здесь будет 30 учебных кабинетов, просторные рекреации, столовая на 400 мест, два спортивных зала с раздевалками, зал хореографии, актовый зал со сценой, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, библиотека. Отдельные кабинеты отведены под технологию и мастерские. Здесь ребята будут учить кройке и шитью, приготовлению еду, слесарному и столярному делу. Для детей с ограниченными особенностями здоровья предусмотрены пандусы, лифты и специализированное оборудование в санузлах.

На территории школы будет футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка.

Стоимость строительства – почти полмиллиарда рублей.

Кроме того, сейчас идет проектирование школы на 1100 мест на улице Пашуковского в Ярославле – она будет сдана осенью 2022 года.