Два города Ярославской области выиграли гранты Минстроя РФ

Тутаев и Пошехонье выиграли гранты Минстроя РФ Фото: Правительство Ярославской области

Два города Ярославской области, а именно Тутаев и Пошехонье, вошли в число победителей конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения. Этот конкурс Минстрой России проводит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проекты в ярославских городах начнут реализовывать уже в следующем году. В Тутаеве будет благоустроена романовская сторона: реконструирована паромная пристань, установлено уличное освещение, сделаны пешеходные дорожки. Также собираются создать Кинематографическую площадь и преобразить площадь у музея «Дом на Новинской». На это будет выделено 70 миллионов рублей.

Пошехонье будет преображаться в рамках суммы в 50 миллионов. На эти деньги планируют благоустроить площадь Свободы, разделив ее на тематические зоны: концертную, детскую, спортивную, выделив место отдыха, пешеходную и проезжую части.

Сейчас проектную документацию готовят два предыдущих победителя – Переславль и Углич. Заканчивается благоустройство центральной площади в Данилове.