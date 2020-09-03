Семь ярославских семей вернулись в свои квартиры в доме на улице Батова

Люди приняли решение вернуться домой Фото: Мэрия Ярославля

Семь семей приняли решение вернуться в свои квартиры в дом на улице Батова. Жилье тщательно проверили эксперты – угрозы обрушения там нет.

О том, что третий подъезд пригоден для проживания, сообщил генеральный директор проектной организации «Ярославгражданпроект» Александр Васильев. Этот вывод был сделан на основе анализа сотрудниками МЧС устойчивости здания с помощью комплекса «Струна-Стрела-П» и обследования конструктивных элементов дома.

- Квартиры осмотрели сотрудники управляющей компании, эксперт, газовщики. Проверили комнатные и дверные проемы, сантехнику, ответили на все вопросы. Жители убедились, что повреждений в их квартирах нет, - сказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Также в доме проверили лифты, водоснабжение, канализацию, электропроводку и вентканалы. Газ будут включать постепенно.

- Мы могли бы видеть подвижки узлов, сопряжение конструкций, чтобы не допустить проживание в доме. В третьем подъезде таких дефектов нет. На основании визуального обследования и инструментального обследования МЧС с помощью комплекса «Струна-Стрела-П» было определено, что данный подъезд находится в работоспособном состоянии. Мы регулярно проводим осмотр квартир и оцениваем их состояние. На данный момент критических повреждений нет. На стыках панелей есть мелкие трещинки, характерные для такого дома. Проживание в этой секции безопасно, - заверил представитель проектной организации «Ярославгражданпроект» Борис Морозов.