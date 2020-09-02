85-летняя ярославна попала в больницу после нападения грабителя

Потерпевшая была очень тронута визитом полиции. Скриншот с видео УМВД России по Ярославской области

Свой 85-ый день рождения жительница Ярославля встретила на больничной койке. Виной тому – грабитель, который напал на нее в подъезде ее же дома. Мужчина вырвал из рук пожилой женщины сумку с продуктами и деньгами и скрылся, а она от сильного толчка не смогла удержаться на ногах и упала. Травмы оказались серьезными, потерпевшую отвезли в больницу.

Подозреваемого в грабеже поймали быстро. 48-летний житель Тульской области ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признался в преступлении, сейчас он находится под стражей.

Новость о том, что грабитель задержан и будет наказан, пострадавшей сообщил лично и.о.начальника ОМВД по Фрунзенскому району Дмитрий Хуторной. Он навестил женщину в больнице, вручил ей цветы и поздравил с праздником.

- Пенсионерка была очень тронута, поблагодарила за внимание и заботу сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.