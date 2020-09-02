В Ростовском кремле снова можно увидеть «Зеленую полосу»

ФОТО: музей-заповедник "Ростовский кремль"

Ростовский музей-заповедник и ВХНРЦ им.Грабаря завершили реставрацию картины Ольги Розановой «Зеленая полоса». Уже очень скоро картина вернется в Ростовский кремль на выставку «Хвост кометы», которая была открыта в ноябре 2018 года к 100-летию со дня смерти художницы.

«Зеленая полоса» - одна из самых известных картин русского авангарда, считается шедевром беспредметной живописи 20 века и по своей значимости приравнивается экспертами к «Черному квадрату» Малевича. Полотно написано Ольгой Розановой незадолго до ее внезапной смерти. Оно предвосхитило развитие абстрактного искусства на несколько десятилетий.