В Рыбинске вырастет стоимость горячей воды

Подорожание составит 30 копеек на кубометр потребленной воды Фото: Полина Вачнадзе

Жители 656 многоквартирных домов уже в сентябре получат квитанции за ЖКУ, которые будут несколько отличаться от предыдущих: стоимость горячего водоснабжения повысится. Все дома, где произойдет подорожание, находятся на обслуживании у ООО «Рыбинская генерация».

Как пояснили в компании, подорожание связано с увеличением нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

- Увеличение норматива небольшое, оно затронет те дома, где нет наружных сетей горячего водоснабжения. В денежном эквиваленте подорожание составит 30 копеек на кубометр потребленной воды, - сказали в «Рыбинской генерации».

О подорожании горячее воды рыбинцев предупредили в августе: информация, как утверждают в компании, была размещена на оборотной стороне квитанции.