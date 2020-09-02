Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

В Рыбинске вырастет стоимость горячей воды

Коснется подорожание примерно треть домов
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Подорожание составит 30 копеек на кубометр потребленной воды

Подорожание составит 30 копеек на кубометр потребленной воды

Фото: Полина Вачнадзе

Жители 656 многоквартирных домов уже в сентябре получат квитанции за ЖКУ, которые будут несколько отличаться от предыдущих: стоимость горячего водоснабжения повысится. Все дома, где произойдет подорожание, находятся на обслуживании у ООО «Рыбинская генерация».

Как пояснили в компании, подорожание связано с увеличением нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

- Увеличение норматива небольшое, оно затронет те дома, где нет наружных сетей горячего водоснабжения. В денежном эквиваленте подорожание составит 30 копеек на кубометр потребленной воды, - сказали в «Рыбинской генерации».

О подорожании горячее воды рыбинцев предупредили в августе: информация, как утверждают в компании, была размещена на оборотной стороне квитанции.

Новости ЖКХ