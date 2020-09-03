Опасное наследство может привести рыбинца за решетку

УМелые руки злоумышленника могут привести его в места не столь отдаленные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске участковый нашел оружие у одного из местных жителей. Уже судимый 37-летний мужчина хранил дома самодельную винтовку.

По словам подозреваемого, оружие ему досталось в наследство от умершего родственника. Правда, немного в другом виде. Как установила экспертиза, изначально винтовка была пневматической, но умелые руки нового хозяина сделали из нее вполне себе боевое оружие. За незаконное хранение которого предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам не хранить дома незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, поскольку это может привести к трагическим последствиям, - обращает внимание пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Тем более, что за случайно доставшееся или найденное оружие даже можно получить вознаграждение. При добровольной его сдаче в правоохранительные органы можно получить от 4 до 8 тысяч рублей.