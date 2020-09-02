В ярославском перинатальном центре снова заработал ЗАГС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном перинатальном центре возобновил работу отдел ЗАГС. Пока что регистрации проводятся только два раза в неделю – по средам и пятницам, но уже 30 семей успели оформить свидетельства о рождении малышей, сообщает правительство Ярославской области. В сентябре график приема планируют расширить.

Для оформления этого документа нужны паспорта родителей и свидетельство о заключении брака. Первые бумаги на новорожденного выдаются до выписки из перинатального центра.

Пока что временно в ЗАГСе перинатального центра не регистрируются дети, родители которых не состоят в браке и необходима процедура установления отцовства.