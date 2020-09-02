Ярославская прокуратура вступилась за мандаринок

Кто-то решил продавать редких уточек, занесенных в Красную книгу, через Интернет Фото: Даба ДАБАЕВ

Прокуратура Брейтовского района приняла участие в судьбе беззащитных мандаринок.

Кто-то решил продавать редких уточек, занесенных в Красную книгу, через Интернет. Необычное предложение правоохранители обнаружили на одном из сайтов и организовали проверку.

- Согласно российскому законодательству за незаконные добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и растений, занесенных в Красную книгу, нарушителей могут привлечь к ответственности, как административной, так и уголовной, - пояснили в областной прокуратуре.

По результатам проверки ведомство направило в суд иск с требованием закрыть сайт. Суд встал на сторону прокурора. Доступ к ресурсу ограничили. Надеемся, что до этого времени ни одна мандаринка не пострадала.