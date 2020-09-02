В Ярославле пропал 16-летний подросток с особенностями развития

ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте

В Ярославле вновь разыскивают подростка. Даниил Густов пропал 31 августа – около 9 утра ушел из дома в Заволжском районе и перестал выходить на связь с родными. Мальчик имеет особенности развития, в любой момент ему может понадобиться медицинская помощь.

Даниил был одет синюю кофту, коричневые шорты и черные сланцы. Рост подростка около 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые.

Если вы располагаете информацией о мальчике или видели его после 31 августа, сообщите в полицию по телефонам 02, 102 и 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.