Изменилось расписание автобуса №22С в будние дни. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" во ВКонтакте

В Ярославле изменилось расписание автобуса №22С «Красная площадь - Студенческий городок» в будние дни.

С сегодняшнего дня, 2 сентября, первый автобус от остановки «Красная площадь» отправляется в 07:28, последний - в 21:53. От остановки «Студенческий городок» первый рейс - в 07:45, последний - в 22:20.

Полное расписание автобуса №22С выглядит так:

от остановки «Красная площадь»

будни - 07:28; 08:15; 08:22; 09:17; 09:32; 10:11; 11:50; 12:11; 12:44; 13:07; 13:40; 14:01; 14:40; 14:59; 15:36; 16:26; 17:18; 17:58; 18:52; 19:11; 19:46; 20:05; 20:59; 21:53;

суббота – 07:28; 08:22; 09:17; 10:11; 12:44; 13:47; 14:40; 15:33; 16:25; 17:17;

от остановки «Студенческий городок»

будни - 07:45; 07:55; 08:50; 08:55; 09:44; 09:59; 10:38; 12:17; 12:40; 13:11; 13:34; 14:15; 14:30; 15:07; 15:26; 16:01; 16:53; 17:45; 18:25; 19:19; 19:38; 20:32; 21:26; 22:20;

суббота - 07:55; 08:50; 09:44; 10:38; 13:11; 14:15; 15:07; 16:00; 16:50; 17:44.

В воскресенье маршрут №22С не работает.