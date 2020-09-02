Тощая лиса забежала на территорию ярославской школы

Лису приманила помойка. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославль снова забежала рыжая гостья. Лису приманила помойка, что находится на территории школы №88 на улице Звездной. Судя по чересчур тонкой талии, зверь явно оголодал, но поживиться ничем вкусным не успел.

- Как только заметили лису, сразу позвонили специалистам по отлову диких животных. Нашу заявку приняли. На данный момент на территории школы дикого зверя нет, - сказали КП-Ярославль в школе №88.

Фотографии лисицы, опубликованные в городском паблике, вызвали у ярославцев больше жалости, чем страх за свое здоровье.

- Она голодная, все вырубают да загрязняют, в лесу им все труднее пищу добывать. Вот и выходят туда, где поживиться можно. Вон тощая какая, а у всех на уме только бешенство, - пишет Марина Евдокимова и она в своем сочувствии к лесным обитателям не одинока.

И все же, несмотря на сострадание к братьям нашим меньшим, подумайте о своей безопасности: не подходите близко к дикому животному, не пытайтесь его накормить или с ним сфотографироваться. Лучше позвонить в полицию или департамент ветеринарии.