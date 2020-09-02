В Переславском районе столкнулись три машины: один человек погиб

Авария в селе Троицкая слобода в Переславском районе произошла сегодня, 2 сентября, около 8 часов утра.

По предварительной информации, сначала столкнулись «Рено» и ВАЗ, после чего иномарку отбросило на автомобиль «Джили».

- Водитель ВАЗа, 70-летний мужчина, скончался на месте. 19-летнего водителя «Рено» с травмами госпитализировали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Крупная авария с участием трех машин произошла сегодня ночью в Ростовском районе. Погиб 20-летний парень, четыре человека получили травмы.