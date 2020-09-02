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В центре Ярославля 5 сентября ограничат стоянку и остановку машин

А также временно прекратят движение транспорта
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Ограничения будут действовать на участке улицы Володарского от Свободы до Свердлова

Ограничения будут действовать на участке улицы Володарского от Свободы до Свердлова

Фото: Мэрия Ярославля

5 сентября на участке улицы Володарского от Свободы до Свердлова временно ограничат стоянку и остановку машин. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на время футбольного матча, который будет проходить на стадионе «Шинник».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения начнут действовать с 9 часов утра. Кроме того, с 14 часов на том же участке дороги временно прекратят движение транспорта.

Мэрия Ярославля просит автовладельцев быть внимательными и учитывать данные изменения.