Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле отказались возвращаться в свои квартиры

Жильцы третьего подъезда боятся возвращаться в свои квартиры Фото: Правительство Ярославской области

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома на улице Батова в Ярославле отказываются возвращаться в свои квартиры. О своих страхах ярославцы вчера, 1 сентября, заявили на встрече с городскими чиновниками.

Жильцы третьего подъезда считают, что жить в квартирах небезопасно. Доводы администрации о том, что газоснабжение полностью восстановят и дом утеплят, людей не убедили. По словам одной из жительниц, собственники 50 квартир подписали и направили жалобу в прокуратуру. Аналогичную жалобу составили и ярославцы, которые проживали в первом подъезде.

Напомним, что новое жилье за счет регионального бюджета получат владельцы 12 квартир во втором подъезде.