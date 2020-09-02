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Общество

В Ярославле троллейбус припарковался у входа в «Ауру»

Школьники оставили на нем свои художества
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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На протяжении месяца разрисованная машина будет ездить по первому маршруту Ярославля

На протяжении месяца разрисованная машина будет ездить по первому маршруту Ярославля

Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 1 сентября, в социальных сетях появилась фотография троллейбуса, припаркованного прямо у входа в торговый центр о стороны улицы Свободы. Здесь проходила акция в честь Дня знаний, организованная одним из рекламных агентств города. На троллейбусе, который предоставил «Яргорэлектротранс» школьники могли безнаказанно нарисовать все, что душе угодно – в рамках приличий, конечно же.

- Поверхность троллейбуса будет заламинирована, поэтому рисунки, созданные детьми, останутся, - пояснил начальник управления городского транспорта Сергей Волканевский.

На протяжении месяца разрисованная машина будет ездить по первому маршруту Ярославля.