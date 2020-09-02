Ремонт улицы Пушкина в Ярославле закончат к концу сентября

На улице Пушкина начали укладывать тротуарную плитку и устанавливать бордюрный камень Фото: Мария ЛЕНЦ

Начали укладывать тротуарную плитку и устанавливать бордюрный камень. Вчера, 1 сентября, комиссия проверила ход работ на улице Пушкина.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, данная улица - один из самых сложных объектов. Здесь проходит множество подземных инженерных коммуникаций. Если большинство сетевых компаний уже выполнили свою часть работ, то теплоснабжающая организация их только заканчивает.

Подрядчику предстоит, кроме укладки плитки и установки бордюрного камня, обустроить парковку, заменить и установить недостающие дорожные знаки и нанести разметку. Как сообщили представители подрядной организации, срывов по срокам в настоящий момент нет. Все работы планируют завершить к 30 сентября.