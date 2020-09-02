В ДТП в Ярославской области погиб 20-летний парень

ДТП произошло в районе села Львы Ростовского района. ФОТО: группа "Автопортал76.ру" ВКонтакте

ДТП произошло сегодня, 2 сентября, около трех часов ночи в районе села Львы Ростовского района. По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» врезался в ехавший перед ним «Хендай». От удара отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес».

В результате аварии погиб 20-летний парень, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Еще троих молодых людей, 19, 20 и 22 лет, а также девушку, личность которой устанавливается, с травмами доставили в больницу. Погибший и пострадавшие находились в машине «ВАЗ».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.