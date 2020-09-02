Полицейские Ярославской области изъяли более 13 килограммов наркотиков

В доме 37-летнего жителя Угличского района обнаружили более 2,8 килограмма конопли Фото: УМВД по Ярославской области

Операция «Мак» принесла свой урожай. В период с 18 по 27 августа ярославские правоохранители изъяли из незаконного оборота более 13 килограммов наркотиков растительного происхождения.

- В отношении 20 человек возбудили уголовные дела. Еще 29 нарушителей привлекли к административной ответственности. Уничтожили 15 очагов произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью более 3400 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Одно из уголовных дел завели на 37-летнего жителя Угличского района. На чердаке частного дома, в котором проживает мужчина, полицейские обнаружили и изъяли более 2,8 килограмма фрагментов высушенных растений, напоминающих коноплю. Проведенная экспертиза предположение правоохранителей подтвердила. В настоящее время расследование по данному делу продолжается.