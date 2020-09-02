Борщевик захватывает Ярославль

Борщевик Сосновского захватывает все большие площади Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Борщевик Сосновского захватывает все большие площади. В этом году, сообщили в мэрии города, пораженная растением площадь увеличилась и составила более 12 гектаров.

Для борьбы с борщевиком местные власти собираются применять гербициды – средняя стоимость двух полных обработок составляет 25 тысяч рублей. Чтобы эффект был, необходимо провести процедуру не менее пяти раз. Сейчас рассматривается вопрос о включении в муниципальный контракт на следующий год возможности обработки нежелательного да и просто опасного растения химией.

- Проблема с борщевиком есть не только в Ярославле, но и в целом по всей стране. Он распространяется очень быстро, выживает другие растения. На территории города его быть не должно. Если борьба с помощью гербицидов будет эффективной, то начнем применять их постоянно, - сказал глава города Владимир Волков.

Однако, не стоит забывать, что гербициды – препараты довольно токсичные и могут представлять опасность и для человека, и для животных. Поэтому анализировать нужно не только вопрос цены борьбы с борщевиком, но и выбирать, какая из двух зол меньшая.