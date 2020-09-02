На размытой дороге в Ярославской области восстановили движение. ФОТО: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

В Некоузском районе на дороге Брейтово - Покровское на Сити - Станилово - Бутовская восстановлено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

- В настоящее время уровень воды снижается. Дорожные службы дежурят круглосуточно. В скором времени проведем работы по восстановлению дорожного покрытия, - пояснили в ведомстве.

Напомним, вчера, 1 сентября, на 40 участке дороги обнаружили огромный провал. Причиной размыва, как отметили специалисты, стали сильные дожди.