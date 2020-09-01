Автобус работает с 1 сентября. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

С сегодняшнего дня, то есть в 1 сентября, в Ярославле начал работать новый автобусный маршрут №132. Общественный транспорт будет ходить от Красного Бора до Нижнего поселка и обратно.

От остановки «Красный Бор» первый рейс отправляется в 06:30, от Нижнего – в 07:05. Последний автобус от Красного Бора отходит в 19:30, от Нижнего поселка – в 20:05.

В утренние часы интервал движения составляет 30 минут, в обеденное время - час, а вечером на автобусе №132 можно уехать каждые полчаса.