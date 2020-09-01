Tele2 запустил акцию в салонах связи

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Совершая покупки и отвечая на вопросы викторины на сайте gifts.tele2.ru, жители Ярославской области могут принять участие в еженедельном розыгрыше смартфонов Mi Note 10 Lite, фитнес-трекеров Mi Band 5 или развлекательных подписок.

Также участники могут накапливать баллы и получать гарантированные подарки: скидки 1000 и 3000 рублей на смартфоны и 50% – на видеокамеры, бесплатный доступ к киберспортивной площадке Cyberhero, подписку на онлайн-кинотеатр Wink «Для детей», сервис Bookmate или неделю изучения английского языка и скидку на первую оплату на платформе «Яндекс.Флоу».

Акция проходит до 4 октября 2020 года. Для участия необходимо совершить любую покупку, денежный перевод, пополнение баланса в салоне или модуле Tele2. В чеке автоматически будут напечатаны ссылка на портал gifts.tele2.ru и промокод, который необходимо зарегистрировать на сайте. Он позволит стать участником еженедельного розыгрыша призов, а также копить баллы, которые можно обменять на три гарантированных подарка.

Как сообщает пресс-служба оператора, в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.