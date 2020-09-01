В Ярославле скончался врач скорой помощи

На станции Владимир Шумилов проработал 38 лет. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

Сегодня, 1 сентября, в Ярославле на 75-м году жизни скоропостижно скончался врач-хирург станции скорой помощи Владимир Шумилов.

- Владимир Васильевич трудился на станции скорой помощи с 1982 года. Он был грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело. Пользовался авторитетом и уважением родителей пациентов и коллег, - написали его сослуживцы в группе «Станция скорой медицинской помощи» ВКонтакте.

О причинах смерти Владимира Шумилова не сообщают.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным близким медика.