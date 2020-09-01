«Замечательный» сосед: ярославцы не могут найти управу на соседей-автомобилистов

Водители паркуют машины так, что обойти их невозможно. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В одной из городских групп социальной сети ВКонтакте ярославцы пожаловались на своих, мягко говоря, не самых сознательных соседей:

- Паркуются так каждый раз. Как пройти с коляской? – пишет участница группы.

Да и без коляски обойти две крупногабаритные машины проблематично, только если по газону.

Хотелось бы, конечно услышать аргументы второй стороны, чтобы понять, в чем дело. Возможно, водители так паркуются от нехватки места во дворе, хотя вряд ли – на фото видно, что пустого пространства масса. Есть вариант, перед этим имел место какой-то конфликт между соседями и автомобилисты таким образом мстят, создавая неудобства пешим жильцам дома. Правда, тут велика вероятность нарваться на штраф, ведь правила парковки во дворах никто не отменял.

К сожалению, не известно, обращались ли жители ближайших дворов с жалобой в ГИБДД или районную администрацию. Пожалуй, это будет самый цивилизованный (и законный) способ решить проблему.

- Сфотографировать и отправить в ГИБДД или вызвать их на место. У нас во двор периодически приезжают, одному автовладельцу четыре штрафа выписали, и он сменил место стоянки, - советуют в комментариях к посту.

А вот к другим, радикальным способам, вроде насыпать гвоздей под колеса или положить камни на капот, лучше не прибегать. Иначе придется отвечать за поврежденное имущество.