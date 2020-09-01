Пришел с повинной: житель Рыбинска признался в убийстве

Подозреваемый выдал правоохранителям травматический пистолет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рыбинске задержан подозреваемый в убийстве. 15 августа на улице Щепкина прохожие нашли труп молодого мужчины с огнестрельным ранением груди. Того, кто мог совершить это преступление, установили, а задержать не могли – мужчина тщательно скрывался.

И вот спустя две недели он сам пришел к следователям с повинной. Оказывается, все это время он провел на даче в Рыбинском районе, видимо, решал, идти сдаваться или ждать, когда найдут. И, наконец-то, определился.

- Подозреваемый выдал правоохранителям травматический пистолет, из которого, со слов мужчины, был совершен выстрел. После подробного допроса 34-летнего рыбинца задержали, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уже назначена баллистическая экспертиза, которая определит, является ли травмат тем самым пистолетом, из которого был убит человек. А подозреваемый на время следствия, скорее всего, будет заключен под стражу.