В Ярославской области начался сезон охоты на лосей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 1 сентября, в Ярославской области открылся сезон охоты на взрослых самцов лося. Основной стартует 1 октября – с этой даты можно будет убивать сохатых без разделения по полу и возрасту. Продлится сезон охоты до 31 декабря.

На сегодняшний день, сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, в регионе насчитывается почти 22 тысячи лосей. На протяжении последних 10 лет популяция этих животных в области стабильно высокая.

Контролируют соблюдение сроков отстрела сохатых 17 антибраконьерских групп, которые с начала года провели более 2 тысяч рейдов. По их результатам возбуждено 44 уголовных дела, у нарушителей изъяли 13 ружей, а 14 человек лишили права на охоту.

Напомним, что штраф за незаконный отстрел лосей составляет до 500 тысяч рублей, также браконьер может быть осужден на срок до 2 лет. Кроме того, нарушитель должен будет возместить вред, причиненный окружающей среде – в размере до 560 тысяч рублей.