В Ярославской области на дороге образовался огромный провал

ЧП произошло в Некоузском районе. ФОТО: группа "Дороги. Ярославская область" в Фейсбуке

Провал обнаружили на 40 километре трассы Брейтово - Покровское на Сити - Станилово – Бутовская. Размыв насыпи произошел в том месте, где под дорогой проложена водопропускная труба, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.

Кадры с места ЧП появились в социальных сетях. На фотографии видно, что провал внушительных размеров. К счастью, ни одна машина не попала в образовавшуюся яму.

В настоящее время на участке перекрыли движение и организовали пути объезда. Дорожные службы пытаются удержать насыпь путем засыпки материалами. Восстановительные работы начнутся, как только снизится уровень воды.

Региональные власти просят воителей учитывать данную информацию при планировании времени и маршрута.