В Ярославле насмерть сбили 57-летнего пешехода

ДТП произошло вчера, 31 августа, в поселке Прибрежный Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 31 августа, около девяти часов вечера в поселке Прибрежный в Ярославле. По предварительной информации, 26-летний водитель, находившийся за рулем «Тойота Камри», сбил 57-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу в специально отведенных для этого местах, если таковых нет, то на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Водители же в свою очередь обязаны уступать дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость.