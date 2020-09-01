Ярославцу грозит срок за снятие денег с чужой карты

Ярославец снял с чужой карты более 40 тысяч рублей и потратил их Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

31-летний житель Ярославля обвиняется в краже денег с банковской карты.

Установили, что в один из мартовских дней этого года мужчина выпивал в квартире своего приятеля. Хозяин не раз просил гостя сходить за добавкой, а чтобы тот мог расплатиться за покупки, дал ему свою карту и сообщил пин-код. Пройти мимо чужих денег обвиняемый не смог. Когда изрядно подвыпивший друг уснул, ярославец покинул квартиру, снял с карты более 40 тысяч рублей и потратил их.

Как сообщили в областной прокуратуре, в настоящее время дело направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.