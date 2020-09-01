Ярославцы могут заплатить за детский сад на почте

детские сады Ярославской области вышли из режима работы в виде дежурных групп Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ярославля и Ярославской области теперь могут на почте оплатить посещение ребенком детского сада. Сделать это можно в любом почтовом отделении региона, главное, не забыть саму платежку. После внесения нужной суммы на счет, клиенту, как и в банке, выдается квитанция.

Также оплатить услуги детского сада можно и на дому, вызвав почтальона. Но услуга эта платная, уточнить ее стоимость можно в почтовом отделении.

Напомним, что с 1 сентября, все детские сады Ярославской области вышли из режима работы в виде дежурных групп и начали принимать всех детей.