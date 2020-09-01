Эксперты назвали возможную причину крушения баржи на Рыбинском водохранилище

Вероятной причиной крушения баржи на Рыбинском водохранилище стало смещение груза Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вероятной причиной крушения баржи на Рыбинском водохранилище стало смещение груза, сообщает информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс» со ссылкой на два источника в надзорных органах. Специалисты предполагают, что груз на палубе неправильно разместили во время погрузки.

Ранее правительство Ярославской области сообщало о том, что «опрокидывание судна произошло вследствие течи». Такую версию эксперты опровергают, объясняя это тем, что сухогруз до сих пор находится на плаву килем вверх. При наличии течи это было бы невозможно.

Напомним, сухогруз с металлолом перевернулся 28 августа. Два человека погибли.