Ярославские следователи помогли многодетной семье собрать детей в школу

Следователи подарили ребятам комплекты школьных принадлежностей. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

В семье Елены и Вадима Буровых из Ярославля растут 11 детей. Восемь из них сегодня, 1 сентября, вновь вернулись за школьные парты. Для кого-то из ребят этот учебный год станет итоговым, а потому очень ответственным, а кто-то только начинает свое увлекательное путешествие по миру знаний.

По уже сложившейся доброй традиции накануне нового учебного года многодетную семью навестили сотрудники ярославского следственного комитета. В теплой, дружеской атмосфере офицеры пообщались с родителями и детьми и передали ребятам подарки: рюкзак и комплекты школьных принадлежностей, а сегодня проводили в школу семилетнюю Алину. Девочка сама попросила следователей об этом. Отказать второкласснице офицеры не смогли.

- Ребята растут в атмосфере заботы, душевного тепла и любви. Елена Викторовна и Вадим Валерьевич делают все, чтобы дети гармонично развивались. В новом учебном году мы желаем ребятам успеха, новых знаний и впечатлений и, конечно же, хороших отметок, - сказали сотрудники следственного комитета по Ярославской области.