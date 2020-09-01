В Дзержинском районе Ярославля незаконно проводили азартные игры

Игровые автоматы обнаружили в одном из помещений на улице Урицкого. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

В отношении 29-летнего жителя Ярославля возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в незаконном проведении азартных игр.

Как установило следствие, в одном из помещений на улице Урицкого ярославец организовал игорное заведение. Подозреваемый установил там два игровых автомата.

- 27 августа сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность. Игровые автоматы изъяли, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

В настоящее время собираются доказательства, расследование уголовного дела продолжается.

Если вам известно что-либо о проведении игр или работе игорных заведений, сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам 8(4852)20-03-43, 42-05-50.