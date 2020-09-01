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Житель Рыбинска незаконно вырубил деревья на 2,7 миллиона рублей

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Ущерб от действий лесоруба составил более 2,7 миллиона рублей

Ущерб от действий лесоруба составил более 2,7 миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Незаконную делянку обнаружили в районе деревни Кишатино Рыбинского района. Неизвестные вырубили ольху, березу и ель более чем на 2,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Правоохранителям удалось найти лесоруба. Им оказался 40-летний житель Рыбинска. Отпираться мужчина не стал и во всем признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Рыбинцу грозит до четырех лет лишения свободы и штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Расследование продолжается.

Криминал