В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Нахимсона

Ограничения будут действовать в районе дома №3 на улице Нахимсона Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта в районе дома №3 на улице Нахимсона. Нововведения начнут действовать с 20 сентября.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, делается это для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и антитеррористическую безопасность административного здания.

Мэрия Ярославля обращается к автовладельцам и просит их быть предельно внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения. Иначе штрафов и эвакуации машин избежать не удастся.