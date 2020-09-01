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В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Нахимсона

Ограничения начнут действовать с 20 сентября
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Ограничения будут действовать в районе дома №3 на улице Нахимсона

Ограничения будут действовать в районе дома №3 на улице Нахимсона

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта в районе дома №3 на улице Нахимсона. Нововведения начнут действовать с 20 сентября.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, делается это для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и антитеррористическую безопасность административного здания.

Мэрия Ярославля обращается к автовладельцам и просит их быть предельно внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения. Иначе штрафов и эвакуации машин избежать не удастся.