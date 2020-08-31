В Рыбинске начнет работать новый троллейбусный маршрут

Троллейбус №7 будет работать пока до конца октября и только в будние дни Фото: Администрация Рыбинска

С завтрашнего дня, 1 сентября, в Рыбинске начнет ходить троллейбус №7. Он будет следовать по маршруту «Улица Расторгуева - Железнодорожный вокзал»:

- время отправления от улицы Расторгуева: 5:48, 6:20, 7:00, 7:31, 8:10, 8:44, 9:44, 9:55, 10:27, 11:04, 11:43, 12:15, 12:56, 14:05, 14:41, 15:19, 15:51, 16:28, 17:04.

- время отправления от ж/д вокзала: 6:10, 6:54,7:34, 8:05, 8:44, 9:18, 10:29, 11:01, 11:38, 12:17, 12:49, 13:30, 14:39, 15:15, 15:53, 16:25, 17:02, 17:38.

Как и троллейбус №2, «семерка» будет работать пока до конца октября и только в будние дни.