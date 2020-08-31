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Ярославскому телеграфу исполнилось 160 лет

Несмотря на столь почтенный возраст, услуги телеграфа остаются востребованными
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Телеграфный аппарат Морзе. Фото предоставлено рекламодателем

Телеграфный аппарат Морзе. Фото предоставлено рекламодателем

31 августа 1860 года из Ярославля были отправлены первые телеграммы в Москву и Рыбинск. В этом году электросвязь на территории Ярославской области отмечает 160 лет. В честь праздника памятник медведю в Ярославле «примерил» сегодня фирменную одежду «Ростелекома».

Несмотря на столь почтенный возраст, услуги телеграфа остаются востребованными: ежемесячно ярославцы отправляют более 700 телеграмм.

- Телеграмма - один из самых быстрых и удобных способов доставки бумажного сообщения. В первую очередь услугой пользуются те, кому важна юридическая сила документа. Телеграмму можно использовать в суде, при обращении в органы власти и другие организации. А чтобы отправить ее, не нужно никуда идти: передать сообщение можно с домашнего или офисного телефона, - говорит директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Для отправки телеграммы нужно позвонить на номер 8-800-4500-126. Отправитель всегда может выбрать: отправить телеграмму срочную или с конкретной датой доставки, на художественном или музыкальном бланке. При необходимости можно запросить уведомление о вручении. Оплата за допуслугу квитанцию за услуги телефонной связи, сообщает пресс-служба компании.