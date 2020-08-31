Ярославцы смогут заработать на поездах на «Ласточках» Фото: Полина Вачнадзе

Тех, кто в ближайший месяц собирается поехать из Ярославля в Кострому на скоростном поезде «Ласточка», ждет приятный сюрприз – начисление двойных баллов. Правда, для этого нужно стать участником программы лояльности «РЖД Бонус».

- В акции участвуют поезда №817Я/818Я, курсирующие между Костромой и Ярославлем, включая поездки до промежуточной станции Нерехта. Акция будет действовать с 1 сентября по 1 октября, - сообщает пресс-служба СЖД.

Оформить билет можно и в кассе вокзала, и на сайте компании. Баллы будут начислены в течение 30 дней после окончания поездки.