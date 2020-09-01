Спасатели предупредили ярославцев о грозе, дожде и сильном ветре

В регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды опубликовало МЧС.

По данным Ярославского ЦГМС, в первый осенний день на территории региона ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены грозы и сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Из-за непогоды возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, а также подтопления пониженных участков местности.

Будьте предельно внимательны и осторожны!