В Ярославле на детскую площадку упал старый ясень

Дерево пришлось полностью убрать. ФОТО: группа "МКУ "Центр гражданской защиты Ярославля" ВКонтакте

Сегодня, 31 августа, спасатели Центра гражданской защиты Ярославля выезжали на вызов во двор на Московском проспекте. Старый ясень, состоящий из двух стволов, раскололся и упал. Часть дерева попала на детскую площадку, другая – перегородила выезд из двора.

Сначала спасатели полностью отпилили и убрали отломившийся ствол и освободили дорогу машинам. А потом приняли решение убрать и тот, который еще держался. Но насколько бы его хватило, не известно.

- Под ним проходили электропровода, поэтом сотрудники подразделения с помощью бензопилы сначала убрали ту часть кроны, которая нависала над проводами, а потом спилили и оставшееся. Вся работа заняла около часа, - рассказали в Центре.