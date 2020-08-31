В Ярославле ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала девушка

Авария произошла 23 августа около 10:15 у дома №19/1 на улице Спартаковской Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГИБДД Ярославля ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала молодая жительница города.

Авария произошла 23 августа около 10:15 у дома №19/1 на улице Спартаковской. Водитель сбил девушку-пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП ярославна получила травмы, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На данный момент ни личность водителя, ни марку машины установить не удалось. Очевидцев аварии просят откликнуться и сообщить детали произошедшего по телефонам: 30-10-10 (дежурная часть ГИБДД) или 78-48-30.