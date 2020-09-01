Ярославна перевела на «безопасные» счета больше миллиона рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

40-летняя жительница Ленинского района Ярославля попалась на удочку «сотрудников банка».

Ярославне позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Мошенник пояснил: чтобы сохранить сбережения, их необходимо перевести на «безопасный» счет. Женщина выполнила все указания звонившего и в результате лишилась 1,2 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция не устает напоминать: не общайтесь по телефону с незнакомыми людьми, проверяйте полученную информацию и не сообщайте никому конфиденциальные данные (номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код, а также коды из SMS-сообщений). Помните, что никаких «безопасных» счетов не существует.