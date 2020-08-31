В Ярославле нашли водителя, который распылил газ в салоне маршрутки

Инцидент произошел утром 25 августа на Московском проспекте. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

Полиция Ярославля нашла водителя, прыснувшего из перцового баллончика в салон маршрутки.

Напомним, инцидент произошел утром 25 августа на Московском проспекте. Мужчина, находившийся за рулем «Фольксвагена», перегородил дорогу маршрутке и начал выяснять отношения с водителем. Словесная перепалка закончилась тем, что владелец иномарки достал баллончик и распылил перцовый газ в салон.

И вот сегодня, 31 августа, стало известно о том, что хулигана нашли.

- В отношении 38-летнего мужчины вынесли постановления об административных правонарушениях за невыполнение требований правил дорожного движения по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ; ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ; ч. 3. 1 ст. 12.19 КоАП РФ и назначили ему наказание в виде административных штрафов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, Фрунзенский отдел полиции в отношении нарушителя составил протокол по статье «Мелкое хулиганство». Мужчине грозит арест на срок до 15 суток.