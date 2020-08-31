Стелу «Город трудовой доблести» установят в парке Мира в Ярославле

Парк Мира при голосовании набрал 800 голосов Фото: Мэрия Ярославля

На собрании градостроителей, которое прошло в мэрии Ярославля, определились с местом, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Дискуссия была долгой, но к одной точке зрения все же пришли.

Местом размещения стелы станет парк Мира, который находится на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. Это место в интернет-голосовании набрало 800 голосов.

Вторым претендентом на установку стелы «Город трудовой доблести» была площадь Труда. Но под ней находится большая автопарковка, а в ближайшее время там будут собираться болельщики, поэтому градостроители согласились с мнением ярославцев и также проголосовали за парк Мира.

Однако окончательное решение все же будет за Общественной палатой Ярославля, которая соберется на следующей неделе.