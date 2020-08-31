«На снос деньги не нужны»: в Ярославле сгорел старый дом

Вчера, 30 августа, на улице Большая Федоровская сгорел нежилой старый дом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Вчера, 30 августа, на улице Большая Федоровская сгорел нежилой старый дом.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:05. На место выехали две машины и семь человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 21:31, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Огонь полностью уничтожил дом. К счастью, никто не пострадал.

Кадры с места ЧП появились в социальных сетях. Ярославцы предположили, что могло стать причиной пожара. Среди наиболее распространенных версий такие:

- «земля кому-то понадобилась»;

- «этот квартал давно забрал застройщик, чистят территорию»;

- «так дешевле, на снос деньги не нужны».

Кто-то предположил, что пожар в доме могли устроить обитавшие в нем бомжи. О том, что действительно стало причиной возгорания, станет известно после проверки.