В Ярославле хозяева прекратили поиски кота Кузи, сбежавшего из самолета

Хозяйка не теряет надежду найти Кузю

Поиски кота Кузи, который 17 августа сбежал из самолета Ярославль - Санкт-Петербург, прекращены. Хозяева вынуждены вернуться в Северную столицу на учебу.

Почти две недели ребята жили рядом с аэропортом и искали своего домашнего любимца. Но тот так и не вышел к людям. Сотрудники аэропорта «Туношна» помогали в поисках, расклеивали объявления в близлежащих населенных пунктах, но безрезультатно.

Двухлетнего Кузю не пустили в салон самолета из-за большой клетки – она не прошла по габаритам. Когда кота в переноске грузили в багажное отделение, животное каким-то образом умудрилось сломать клетку и сбежало.

Несмотря на то, что хозяйке кота пришлось уехать, она не теряет надежды встретиться со своим четвероногим другом. Девушка просит ярославцев внимательно присмотреться к дымчатым котам, вдруг один из них окажется ее Кузей.