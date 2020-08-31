В тройном ДТП в Ярославской области пострадали четыре человека

Авария произошла вчера, 30 августа, около полудня на трассе М-8 в Переславском районе Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла вчера, 30 августа, около полудня на трассе М-8 в Переславском районе. По предварительной информации, столкнулись «Ниссан» и «Лексус». От удара «Ниссан» отбросило в проезжающий мимо «Вольво».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. 48-летнюю женщину-водителя «Ниссана» с травмами доставили в больницу. Два пассажира той же машины, 51-летний мужчина и 18-летняя девушка, и 74-летняя пассажирка «Лексуса» будут лечиться дома.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.