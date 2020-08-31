Зрителей на матчах ярославского «Локомотива» рассадят в шахматном порядке

Зрители обязаны быть в масках на протяжении всего матча. ФОТО: ХК "Локомотив"

В Ярославле на матчи «Локомотива» будут продавать только 30% билетов от общей вместимости «Арены», включая ложи, банкетные залы и ресторан. Информация об этом на официальной странице клуба в социальной сети.

- Доступ зрителей в количестве 30% продиктован необходимостью соблюдать нормы социальной дистанции. По этой причине «Локомотив» принял решение отказаться от продажи сезонных абонементов. Билеты будут продаваться через интернет, - говорится в сообщении.

Рассаживать болельщиков будут через два кресла на каждом ряду в «шахматном» порядке. Зрители обязаны быть в масках на протяжении всего матча. Всех, кто придет без средств индивидуальной защиты, а также с температурой выше 37,0º С, на игру не пустят.